Carmine Zurlo scomparso da Castellammare, la famiglia a Chi l'ha Visto: "Vogliamo che torni a casa" Cronaca 29 Marzo 2022

Carmine Zurlo è scomparso da Castellammare di Stabia lunedì 14 marzo, da quel momento madre, sorella e fidanzata non hanno avuto più sue notizie. Capelli castani, 29 anni, il suo caso è stato affrontato durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto, programma cui la famiglia ha chiesto aiuto.

Chi è Carmine Zurlo, il 29enne scomparso da Castellammare di Stabia lo scorso 14 marzo

Carmine ha un passato di problemi con la giustizia, ma la sorella Rossella ha raccontato che aveva scontato la sua pena e adesso aveva deciso di cambiare vita. La fidanzata Diamante aspetta un bambino e il 29enne le aveva chiesto anche di sposarlo. “Abbiamo ufficializzato il fidanzamento a novembre mentre a gennaio sono rimasto incinta”. Stavano dunque per costruire una famiglia, per questo motivo la famiglia teme che sia accaduto qualcosa di brutto.

Il padre di Carmine, Giovanni Zurlo è stato ucciso in un agguato di camorra nel 1995, il 29enne e la sorella Rossella all’ora erano molto piccoli. E’ la sorella a raccontare ai microfoni di Chi l’ha Visto quanto fosse felice di aspettare un bambino: “Era molto felice perché la fidanzata aspettava un bambino e dovevano sposarsi. Ha scontato la sua pena, adesso era tranquillo e lavorava. Non era rientrato quella notte. Avevamo un legame molto stretto: siamo cresciuti insieme e lui è molto protettivo”.

La fidanzata Diamante ha raccontato che la mattina della scomparsa – lunedì 14 marzo – Carmine le aveva mandato un messaggio come faceva ogni giorno appena sveglio: “Mi ha mandato un messaggio alle 7 e mi ha chiesto se andava tutto bene. Da mezzogiorno in poi gli ho mandato dei messaggi che non gli sono arrivati. Poi l’ho chiamato a mezzogiorno ma il telefono risultava spento”. Nel programma di Federica Sciarelli è intervenuta anche la madre del 29enne Giusy, che si è detta molto preoccupata: “Voglio solo che mio figlio torni a casa al più presto perché senza di lui non ce la faccio”.

Sul sito di Chi l’ha Visto c’è la scheda di Carmine Zurlo, che al momento della scomparsa indossava un giubbotto verde militare, una felpa bianca senza cappuccio, un paio di jeans chiari e scarpe da ginnastica bianche. Il 29enne- si legge nella scheda – sarebbe uscito di casa la mattina della scomparsa di fretta, senza portare con se i documenti. Aveva con se il cellulare, che dopo alcune ore è risultato spento. La sua auto è stata ritrovata qualche giorno dopo in una zona non lontana dalla sua abitazione.

