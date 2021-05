0 Facebook Kat Mertens sempre più innamorata di Napoli, crea una guida con i posti più belli da visitare Calcio Napoli 10 Maggio 2021 14:27 Di redazione 2'

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha dimostrato ancora una volta quanto è innamorata di Napoli. La coniuge del calciatore ha sempre detto di apprezzare tutto del capoluogo campano e di trovarsi benissimo a vivere qui. Della stessa idea è il marito che non perde mai occasione per comunicare al mondo le bellezze della città partenopea.

Kat Mertens pubblica una guida su Napoli

Adesso Kat Mertens ha creato sul suo profilo Instagram, utilizzando una nuova funzione, una vera e propria guida con i luoghi più belli da visitare e locali e ristoranti da frequentare. E non l’ha fatto solo per Napoli ma anche per i tanti gioielli che la circondano. Un’ottima pubblicità che non può che fare bene alla nostra terra in questo momento di ripartenze.

Kat alla guida ha allegato anche un commento in inglese, invitando i suoi followers a visitare le meraviglie campane: “Dato che il mondo si sta riaprendo, così anche la mia bellissima città Napoli, le sue isole e la Costiera Amalfitana. Ho realizzato guide con la nuova funzionalità di instagram di tutti i miei posti preferiti. Fai clic sulla terza icona da sinistra sul mio profilo, nel secondo post vedrai come funziona. Sembra quasi di aver scritto un libro, ma sono davvero felice di condividere la bellezza di questa regione. Dai un’occhiata e prenota il tuo viaggio! “.

La guida di Kat Mertens su Napoli