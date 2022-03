0 Facebook Mario Draghi contestato alla Sanità: “Zero soldi agli arsenali, più risorse agli ospedali” Politica 29 Marzo 2022 17:18 Di redazione 2'

Non sono mancate le contestazioni durante la visita di Mario Draghi a Napoli. Il presidente del Consiglio, in visita alla Sanità dove ha incontrato il parroco don Antonio Loffredo, i ragazzi della Cooperativa La Paranza e i profughi ucraini accolti dai volontari della Fondazione di Comunità San Gennaro, è stato accolto da urla e fischi.

Mario Draghi contestato alla Sanità

Ad attendere Draghi c’erano due striscioni di contestazione esposti in piazza Sanità, davanti alla Basilica. “Zero soldi agli arsenali più risorse agli ospedali, Draghi vattene”, è il primo striscione firmato “Comitato contro la chiusura dell’ospedale San Gennaro”, l’altro è quello degli attivisti del Movimento di lotta disoccupati 7 novembre, che già all’esterno del Maschio Angioino, prima tappa della visita di Draghi in città, avevano esposto lo striscione.

Il patto

