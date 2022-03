0 Facebook Meteo Napoli, nei prossimi giorni piogge e neve: calo delle temperature, è stop alla primavera Meteo 29 Marzo 2022 16:28 Di redazione 1'

Tornano pioggia e tempo instabile in Campania e a Napoli. Sono previsti per i prossimi giorni, e anche per il weekend, giorni che mettono uno stop alla primavera. Non solo maltempo, ma anche calo delle temperature.

La perturbazione porterà a uno sbalzo termico incredibile data l’irruzione di aria fredda artica proveniente dalla Norvegia. A partire da giovedì sono attese piogge su tutta la penisola. A partire da venerdì entrerà anche aria gelida polare.

Previsioni meteo Napoli

Sarà soprattutto il weekend a essere interessato dalla perturbazione con temporali e giorni freddi. Come riporta 3bmeteo.it: “Sul capoluogo campano questa sera è atteso un generale aumento delle nubi e qualche pioviggine in corrispondenza dell’entrata di correnti più fredde. Da domani il cielo tornerà ad essere poco o parzialmente nuvoloso. Settimana nel complesso stabile e soleggiata. Temperature in calo tra domani e mercoledì, specie nei valori minimi che saranno compresi tra 5 e 6°C, massime tra 11 e 13°C”.