0 Facebook Anas, morto a 3 mesi travolto da un’auto: “Quando ho dato il bambino alla mamma, non lo dimenticherò mai” Cronaca 29 Marzo 2022 15:46 Di redazione 1'

“Non dimenticherò mai lo sguardo di quella donna quando le ho dato il bambino in braccio”, racconta un’infermiere dopo quello che è accaduto ieri nel primo pomeriggio. Una mamma, con il piccolino in carrozzina, è stata travolta sulle strisce pedonali da una Opel Corsa guidata da un 46enne di origine marocchina.

Al Gazzettino alcuni testimoni hanno raccontato dell’accaduto. “Stavamo andando a mangiare un gelato quando ci siamo resi conto di quel che era successo siamo corsi e abbiamo capito che era una situazione disperata”

Anas, morto a 3 mesi travolto da un’auto: la testimonianza

La donna si era trascinata sull’asfalto per salvare il piccolo però la manovra di rianimazione non ha portato al risultato sperato. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico dove un’ora dopo è morto. La mamma era con il piccolino per prendere l’altro fratello di 8 anni a scuola.