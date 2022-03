0 Facebook Il dramma di Antonino Spinalbese: “Ho una grave malattia. Con Belen ero famoso e felice” Spettacolo 29 Marzo 2022 15:26 Di redazione 3'

Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì ed ex compagno di Belen Rodriguez, ha raccontato la sua vita negli ultimi mesi, da quando è finita la storia con l’argentina. Con un video di 10 minuti su Instagram lo spezino spiega il momento più buio che ha vissuto di recente.. “Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di una vita felice, ma non era così”, ha spiegato così tutto quello che è accaduto dopo la nascita della bambina, dei problemi con Belen e della tragica scoperta della sua malattia.

“Erano bastate due novità: un nuovo lavoro e un nuovo amore. Due novità per stravolgere la mia esistenza dall’oggi al domani”. “L’amore ci cambia già di per sé ma quando nel frattempo diventi “personaggio famoso” è diverso; è come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo. Se ti piace o non ti piace non importa, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda. La vita non è solo tua, ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici, ma titoli di quotidiani e riviste. Qualcosa di strano per un tipo riservato come me. In fondo mi sento ancora quel ragazzo semplice di Torre del Greco.”

Racconta la storia con Belen come una favola. Oggi tutto si è concluso con l’argentina ritornata tra le braccia dell’ex marito, Stefano De Martino. Dopo il riferimento alla nascita di Luna Marì, ha specificato. “La sceneggiatura del mio film fa coincidere il momento più felice della mia vita con una serie di drammi. L’inizio è dei più comuni, problemi di coppia, come quelli di chiunque…”, ha raccontato Spinalbese. Infine ha raccontato di essere affetto da una malattia autoimmune: “Uscito dall’ospedale non ero più Antonino, avevo perso 13 kg, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche andare in palestra“. E poi dei suoi progetti per il futuro: “Adesso lo specchio torna a mostrare la mia vera sagoma, il primo passo è stato fatto”. Darà vita a un progetto gratuito per tutti coloro che si sono ritrovati a stare male fisicamente.