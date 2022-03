0 Facebook Vanno a fare benzina ma al momento del conto non pagano: picchiano benzinaio e scappano Cronaca 28 Marzo 2022 16:59 Di redazione 1'

Follia a un distributore di benzina lungo via Circumvallazione a Casal di Principe. Due uomini hanno aggredito selvaggiamente il benzinaio sembrerebbe per non pagare il conto. E’ accaduto nella prima mattinata di lunedì.

Aggrediscono benzinaio a Casal di Principe e scappano senza pagare

La notizia è stata riportata da Edizione Caserta. Due uomini sono andati a fare benzina nell’area di servizio Marzia, dopo aver ricevuto il rifornimento, nel momento in cui il benzinaio ha presentato loro il conto, si sono scagliati contro di lui. L’intenzione pare fosse proprio quella di non pagare il rifornimento. Così hanno malmenato l’addetto al distributore e poi si si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe che hanno avviato un’indagine per identificare i malviventi, avvalendosi anche delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area di servizio.