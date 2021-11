0 Facebook Inseguimento rocambolesco sulla Domitiana, fanno inversione a “U” per sfuggire ai Carabinieri Cronaca 18 Novembre 2021 12:58 Di redazione 1'

Inseguimento da film questa mattina sulla Domitiana. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Giugliano in Campania si sono ritrovati a dover inseguire un’auto che ha effettuato un’inversione ad “U” insospettendo i militari.

Inseguimento rocambolesco sulla Domitiana: presi di due malviventi

Dopo diversi chilometri i malviventi, 2 persone di origine rom, hanno impattato contro un’altra vettura finendo entrambe fuori strada. A bordo un cittadino americano, rimasto illeso. Uno dei due criminali è stato fermato subito dagli agenti e arrestato per resistenza al pubblico ufficiale, riciclaggio e ricettazione. L’altro invece si è dato alla fuga nelle campagne, ma è stato identificato e bloccato in un secondo momento all’interno del campo rom di Qualiano. E’ stato denunciato a piede libero per gli stessi reati del complice.

Durante l’inseguimento si sono sentiti da lontano dei colpi d’arma da fuoco, ma non sono statui rinvenuti bossoli o armi. L’auto sulla quale i 2 fuggivano è risultata rubata e portava delle targhe di un altro veicolo. All’interno del mezzo diversi attrezzi atti allo scasso. E’ stato tutto sequestrato.