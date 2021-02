0 Facebook Drammatico schianto sulla Domiziana, donna muore travolta da un tir: aveva 62 anni Cronaca 22 Febbraio 2021 14:39 Di redazione 1'

Drammatico schianto sulla Domitiana, dove un tir ha travolto e ucciso una donna di 62 anni. L’autista del mezzo pesante ha tentato in tutti i modi di schivare il pedone, ribaltandosi, senza pero’ riuscire ad evitare la donna. E’ accaduto sulla statale Domiziana a Mondragone, nel Casertano.

Drammatico schianto sulla Domiziana, donna muore travolta da un tir: aveva 62 anni

Il conducente è rimasto frito, mentre la donna, che probabilmente stava camminando lungo il ciglio della strada, o forse stava attraversando, è morta sul colpo. La vittima aveva 62 anni ed era di origine polacche.

La dinamica dell’incidente non e’ ancora chiara; quel che e’ certo e’ che i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il camion ribaltato di traverso sulla sede stradale, e hanno dovuto lavorare parecchio per estrarre il conducente dalla cabina accartocciata, mentre la donna era stata completamente travolta dal mezzo. Sul posto e’ intervenuta anche l’autogru’ dei vigili del fuoco proveniente dal comando provinciale di Caserta per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza la carreggiata.