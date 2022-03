0 Facebook Ilary Blasi troppo magra, preoccupazione per la conduttrice: “Ho perso dei chili, ma so che sembrano di più” Spettacolo 24 Marzo 2022 08:37 Di redazione 2'

Ilary Blasi è tornata al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice lo scorso lunedì è apparsa in diretta, ma i fan non hanno non potuto notare un particolare. Oltre al look, curato in ogni dettaglio, la Blasi si è mostrata davvero troppo magra.

La conduttrice del reality show ha indossato una tutina particolarmente aderente che ha messo in evidenza il fisico esile e subito in molti hanno notato la troppa magrezza. Sarò stato il polverone mediatico nel quale è finita per la presunta crisi matrimoniale?. Il settimanale Chi ha girato direttamente a Ilary la domanda e pare che sia tutto frutto di una dieta ferrea e un allenamento costante.

La dieta di Ilary Blasi: troppo magra?

“Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene, di base mangio bene sempre” ha affermato la Blasi. “Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso”. La 41enne romana di tiene in forma facendo yoga e lunga camminate. “Sul tapis roulant faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso tre chili sembrano di più. Comunque come in tutto conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa… Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata”. Insomma tutto frutto di allenamento, alimentazione e disciplina: nessun allarmismo!