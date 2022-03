0 Facebook Papa Francesco consacra Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria, dal Cremlino il no al viaggio in Ucraina News 25 Marzo 2022 21:24 Di redazione 3'

Proprio nella giornata in cui il Papa ha consacrato la Russia e l’Ucraina al cuore immacolato di Maria, nella Basilica di San Pietro, arriva un’indiscrezione dalla Russia secondo cui il governo non accetterebbe di buon grado una visita del pontefice in Ucraina.

Viaggio del Papa in Ucraina? Arriva il no della Russia

Dalla Russia, infatti, sarebbe arrivato il ‘niet’ sul suo viaggio a Kiev. Sebbene non sia nemmeno confermato e dunque non sarebbe certo che papa Francesco vada in Ucraina, pare che la notizia abbia già ‘stizzito’ Vladimir Putin. “Se visitasse l’Ucraina adesso, farebbe un favore non tanto a Zelenski ma agli Stati Uniti“, questo sarebbe – secondo quanto scritto da Massimo Franco sul Corriere della Sera – il monito che sarebbe arrivato dal Cremlino alla Segreteria di Stato Vaticano. Questo perché andare a Kiev sarebbe dare davanti al mondo intero un appoggio ai nemici di Putin, cosa che inasprirebbe rapporti tra Santa Sede e Mosca.

Relazioni che tra l’altro sarebbero già compromesse a causa della posizione apertamente contraria di papa Francesco alla guerra in Ucraina. Il Santo Padre ha fatto sapere e confermato più volte che farebbe di tutto per avviare un negoziato che interrompa il conflitto bellico. Poi ci sarebbe stata una telefonata tra Zelensky e il pontefice che avrebbe indispettito ulteriormente Putin.

Preghiera di Papa Francsco per la Russia e l’Ucraina

“Ci siamo ammalati di avidita’, siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo – ha detto Francesco – abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsita’, alimentare l’aggressivita’, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo della stessa casa comune“. Bergoglio ha poi ammonito: “Abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali”. Quindi davanti all’immagine mariana il Santo Padre ha recitato la preghiera: “O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti e’ nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perche’ tu sempre ci guidi a Gesu’, Principe della pace”, questa la preghiera del Papa.