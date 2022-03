0 Facebook Napoli, fila e folla in piazza Trieste e Trento fuori al negozio Swatch: “Domani esce l’ultimo modello esclusivo” Cronaca 25 Marzo 2022 23:52 Di Andrea Aversa 1'

Già da questa sera alle 19 molte persone si sono trovate in fila all’esterno del negozio Swatch in piazza Trieste e Trento a Napoli. Il motivo? L’uscita di un nuovo ed esclusivo modello di orologio. Da stamattina in molti hanno chiesto informazioni in merito.

Fila fuori al negozio Swatch in piazza Trieste e Trento a Napoli

Un prodotto realizzato in partership tra la nota marca svizzera e l’Omega, altro brand famoso nel settore. Così, come sta già accadendo in altre città d’Italia, a partire dalla prima serata in tanti sono andati all’esterno del negozio per poter acquistare l’orologio in edizione limitata, venduto fino ad esaurimento scorte.

Il business

Il modello richiama i pianeti del sistema solare e l’acquisto è consentito soltanto per due orologi a persona. Tra chi lo comprerà per motivi personali, chi per essere alla moda e chi, invece, lo rivenderà al quadruplo del prezzo su internet, questa trovata di marketing è di sicuro già un successo.

Il video