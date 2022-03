0 Facebook Lutto per Ciro Immobile, il piccolo Alessio non ce l’ha fatta: “Hai lottato come un leone” News 25 Marzo 2022 21:03 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta, il piccolo Alessio è morto a soli sei anni,, il suo cuore ha smesso di battere. Un lutto che segna nel profondo anche Ciro Immobile, idolo del bambino, che l’aveva conosciuto e incontrato nel corso della sua malattia, realizzando così il grande sogno del bambino.

Lutto per Ciro Immobile, le parole di dolore del calciatore

Alessio da quattro anni soffriva di una rara malattia. La famiglia tempo fa aveva promosso una raccolta fondi per esaudire una serie di desideri del bambino. La madre aveva scritto sui social: “Ciao, sono Roberta e ho creato questa raccolta fondi per regalare un sorriso ad Alessio, un bimbo di soli 6 anni che da quando è piccolino sta combattendo una battaglia più grande di lui contro un mostro cattivo.Il vostro contributo aiuterà a far volare un aereo sopra casa di Alessio con una frase dedicata a lui, ogni giorno è fondamentale e anche un piccolo aiuto di 1 euro aiuterà a far comparire un sorriso sul suo bellissimo viso”.

Il bambino poi aveva ricevuto la visita a sorpresa di Ciro Immobile, il suo giocatore preferito. Per lui quell’incontro è stata una gioia immensa. E oggi il calciatore napoletano, dopo aver appreso la triste notizia della scomparsa del bambino, ha scritto: “Hai lottato come un leone, mi mancherai. Ciao campione, fai buon viaggio”. Tanti i commenti di cordoglio sotto il post di Immobile. Nella giornata di sabato il sindaco di Sezze, comune di origine del piccolo Alessio, ha proclamato il lutto cittadino: “Un dolore straziante, un piccolo angelo è salito al cielo troppo troppo presto. La città di Sezze si stringe intorno alla famiglia”, ha scritto su Facebook il sindaco Lidano”.