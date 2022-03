0 Facebook Pesante attacco ad LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ad Amici: “Limitato, dove vuoi andare” la risposta gela Spettacolo 16 Marzo 2022 14:04 Di redazione 2'

In attesa di sabato, in cui inizierà il serale di “Amici 21”, i protagonisti che sono giunti alla fase finale del programma hanno fatto i conti con una professoressa. Anna Pettinelli ha voluti vedere i cantanti della squadra avversaria, ovvero quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La critica e conduttrice radiofonica ha voluto esprimete il suo parere sui cantanti in gara. In particolare il suo giudizio si è soffermato, come da inizio trasmissione, su LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. La Pettinelli ha dichiarato:

“Sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato. Dall’inizio dell’anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c’è niente, testi puerili e i temi un po’ ruffiani. In questi sei mesi di scuola non ho capito molto di te, non ho capito dove vuoi andare, certo Zerbi non ti ha aiutato, ti ha invecchiato, mai qualcosa di moderno, per me rimani un punto di domanda”.

Un giudizio estremamente duro che ha condotto LDA a rispondere a tono: “Nei miei testi ho parlato di cose che ho vissuto. Non per forza devo identificarmi in un solo genere, sono versatile e fino ad ora è andata bene”. Chi sa come andrà a finire e chi ei due ha ragione!