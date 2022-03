0 Facebook E’ morto il piccolo Giuliano: il triste annuncio del sindaco di Marcianise Inutili i tentativi dei medici di provare a rianimarlo. Ad annunciare la triste notizia è stato il sindaco del comune in provincia di Caserta Cronaca 25 Marzo 2022 11:17 Di Carmine Ubertone 2'

L’intero comune di Marcianise è in lutto. Non ce l’ha fatta Giuliano Margherita, il bambino disabile gravemente malato e abbandonato dai genitori. Il piccolo è deceduto nelle prime ore di questa mattina all’ospedale Santobono di Napoli. Inutili i tentativi dei medici di provare a rianimarlo. Ad annunciare la triste notizia è stato il sindaco del comune in provincia di Caserta, Antonello Velardi.

Il bimbo non ce l’ha fatta: il triste annuncio del sindaco

Il primo cittadino di Marcianise ha espresso tutto il suo cordoglio con un post sui social: “E’ una notizia tristissima per me, per Marcianise e per tutti noi che avevamo adottato quel bambino diventato figlio di tutti. E’ una notizia che non avrei mai voluto dare – spiega affranto il primo cittadino del comune casertano –Abbiamo perso. Ci restano solo le lacrime“.

La storia del piccolo Giuliano Margherita

La storia di Giuliano Margherita aveva commosso fin da quando è stata resa nota. Il bambino venne abbandonato nel cassonetto dei rifiuti alla nascita perché disabile. Il piccolo prese i due nomi delle persone che lo trovarono nel bidone della spazzatura. Ad adottarlo fu proprio il primo cittadino di Marcianise che per 14 anni se n’è preso cura. Poi, la grave crisi respiratoria e il ricovero all’ospedale Santobono a causa delle sue complicatissime condizioni di salute. Purtroppo Giuliano Margherita non c’è l’ha fatta: tutta Marcianise piange il suo piccolo.