Sgomento e dolore a Melito, comune in provincia di Napoli: non ce l’ha fatta Stefano M., il ragazzo precipitato nella giornata di ieri dal balcone della sua abitazione. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Giugliano, dove le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, per il 20enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta in via Lisbona presso le palazzine popolari della 219. Stefano M. è precipitato dal balcone della sua dimora cadendo rovinosamente al suolo. Disperata la corsa al pronto soccorso giuglianese, dove i medici hanno tentato invano di salvarlo, Stefano è deceduto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale.

Precipita nel vuoto a Melito, indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e ad ascoltare le prime testimonianze. In corso le indagini dei militari per chiarire la dinamica dell’accaduto e si sia trattato di un terribile incidente o di un gesto volontario.