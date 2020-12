0 Facebook Tragedia nel Napoletano, il marito muore e lei si lancia dal balcone: “Non ce la faccio” Cronaca 3 Dicembre 2020 08:59 Di redazione 1'

Una donna si è lanciata dal balcone della propria abitazione al terzo piano in Melito di Napoli, nello stabile di via Giulio Cesare. Sul luogo è giunta l’ambulanza del 118 che ha soccorso quest’ultima dapprima in gravi condizioni, poi deceduta.

Secondo quanto riporta il Merdiano, il motivo dell’estremo gesto sarebbe di natura personale. La protagonista delle vicenda è una donna di anni 60, pare si sia suicidata perché nella scorsa mattinata era morto il marito per cause naturali.

La donna non avrebbe retto al peso della perdita del congiunto e avrebbe così deciso di seguirlo.