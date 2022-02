0 Facebook Prende un brutto voto a scuola, litiga con i genitori e uccide loro e il fratellino News 12 Febbraio 2022 17:50 Di redazione 1'

Un 15enne ha compiuto una strage a casa al termine di una lite con i genitori nata dopo aver preso un brutto voto. Il ragazzo, 15 anni, ha ucciso la mamma, il papà e il fratello di 10 anni. Un massacro familiare, un triplice omicidio avvenuto in un’abitazione di Algoda, nel comune di Elche.

Una tremende lite che sarebbe nata perché, secondo una prima ricostruzione, la mamma aveva staccato il Wi Fi al ragazzino che non voleva fare i compiti. Pare proprio che il ragazzino abbia preso a quel punto, in preda alla rabbia, un fucile custodito in casa e abbia sparito prima la mamma e poi il padre e il fratello minore.

Secondo quanto riporta il quotidiano El Pais, il ragazzino sarebbe stato in casa con i tre corpi senza vita e poi avrebbe confessato la strage nella serata di venerdì dopo che una vicina aveva sospettato per l’assenza dei genitori.