Dramma a Napoli, uomo di 38 anni muore folgorato: Agostino aveva toccato i cavi di una cabina elettrica Cronaca 24 Marzo 2022

Lo scorso pomeriggio un uomo di 38 anni di Pianura, Agostino Russo, è morto dopo esser stato folgorato. I Carabinieri di Bagnoli sono intervenuto presso l’ospedale San Paolo di Napoli dove l’uomo è arrivato già morto al pronto soccorso.

Secondo una prima verifica, sarebbe rimasto folgorato dopo aver toccato i cavi di rame di una cabina elettrica in Stara Privata delle Terme, in zona Agnano. Non si sa con esattezza il motivo che avrebbe spinto l’uomo a farlo.

Morto folgorato Agostino Russo a Pianura

La salma dell’uomo è stata condotte presso il Policlinico di Napoli per un esame autoptico mentre sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica.