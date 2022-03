0 Facebook Tisiia arriva dall’Ucraina, viene travolta e muore: l’ha fatto di proposito, nel gruppo un rivale in amore Cronaca 24 Marzo 2022 08:26 Di redazione 2'

Una storia drammatica quella di Tisiia, la bambina di 5 anni arrivata dall’Ucraina per sfuggire alla guerra e morta in un incidente stradale a Crotone. Secondo i Carabinieri sarebbe stata travolta volontariamente. Un ragazzo di 18 anni avrebbe voluto punire il rivale in amore che faceva parte del gruppo in cui c’era anche la bambina.

Tisiia arriva dall’Ucraina, viene travolta e muore: l’ha fatto di proposito

Lo scorso 26 febbraio la bimba era arrivata a Crotone per sfuggire all’orrore della guerra. Sabato si trovava con la cugina, in Italia da molti anni, e un ragazzo di 16 anni fidanzato con la diciassettenne ucraina. Il gruppo stava percorrendo la strada provinciale quando un furgone è sopraggiunto, condotto dal 18enne, e ha travolto la piccola. Sul mezzo era presente il ragazzo, provvisto solo di foglio rosa, e i padre, 44 anni. Il gesto sarebbe dunque stato volontario: avrebbe voluto investire i tre per vendetta.

Solo la bambina di 5 anni però è stata investita in pieno ed é morta sul colpo. Ferito in modo grave e ricoverato in ospedale, anche se non in pericolo di vita, il 16enne, obiettivo del conducente impazzito. Per lui i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. Per il momento per il giovane resta la sola accusa di omicidio stradale.