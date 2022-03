0 Facebook Bradisismo o bassa marea?, L’acqua nella Darsena di Pozzuoli sparisce: è dibattito sui social Sui social sono diventate virali le immagini provenienti dalla Darsena di Pozzuoli che mostrano come il mare si stia praticamente 'ritirando' Ambiente 23 Marzo 2022 17:32 Di Carmine Ubertone 2'

Bradisismo o ‘Bassa marea di Quaresima‘? Sui social sono diventate virali le immagini provenienti dalla Darsena di Pozzuoli che mostrano come il mare si stia praticamente ‘ritirando‘. Nelle ultime ore sono tantissimi i video che testimoniano la scomparsa dell’acqua con le piccole barche ormeggiate nel fango.

Che cosa è il ‘Bradisismo’

Nella zona dei Campi Flegrei il bradisismo è abbastanza fisiologico: può essere positivo o negativo. Nel primo caso registriamo un lento movimento locale della crosta terreste dall’alto verso il basso. Nel secondo, invece, dal basso verso l’alto. Gli esperti dicono che il bradisismo sia causato dal cambiamento di temperatura delle falde freatiche. Come s’intende nel video diventato virale sui social, a Pozzuoli, si tratterebbe di un bradisismo negativo.

La ‘Bassa marea di Quaresima’

Sui social si è aperto un dibattito: secondo alcuni è bradisismo, per altri, invece, è ‘Bassa marea di Quaresima” che interessa la Darsena e il porto di Pozzuoli nel periodo a cavallo tra febbraio ed aprile. Diversi pescatori si spiegano così questo ‘ritiro’ dell’acqua. Per loro non c’è nessun legame quindi con il bradisismo, ma la questione è tutt’altro che risolta e lascia ancora tanti dubbi.