Spiegato il bradisismo dei Campi Flegrei, due le sorgenti del magma: "Per questo ci sono tante scosse" Il bradisismo dei Campi Flegrei. La ricerca pubblicata dall'INGV sul vulcano più pericoloso d'Italia e d'Europa. Il motivo di questo fenomeno Scienza 11 Marzo 2022

Tantissime scosse avvenute in diversi giorni. È la conseguenza del fenomeno sismico del bradisismo. Cosa comporta? Il terremoto e il tremore per chi abita nella zona interessata: stiamo parlando dei Campi Flegrei.

Il bradisismo dei Campi Flegrei

La caldera rappresenta uno dei vulcani più pericolosi d’Italia e d’Europa. Anche per la sua vicinanza al Vesuvio. I ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno individuato la spiegazione del fenomeno.

Il bradisismo dei Campi Flegrei: lo studio

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, in uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Solid Earth dell’American Geophysical Union, che si chiama “New insights into the recent magma dynamics under Campi Flegrei caldera (Italy) from petrological and geochemical evidence“, ha fatto emergere un nuovo aspetto.

Il bradisismo dei Campi Flegrei: i due magmi

Nel sottosuolo dei Campi Flegrei vi sono due sorgenti magmatiche differenti. Ciascuna è la generatrice del bradisismo e quindi anche la causa delle frequenti scosse che vengono rilevate nella zona. La scoperta può essere utile per aumentare e organizzare meglio le difese da una possibile eruzione.