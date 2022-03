0 Facebook Schiaffi, pugni e calci in strada nel Napoletano: scoppia la furiosa rissa, il video è virale Cronaca 23 Marzo 2022 17:15 Di redazione 1'

Un’altra scena di violenza assurda per le strade di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Schiaffi, calci e pugni tra ragazzi sono protagonisti di un pomeriggio finito davvero male.

A pubblicare il video, diventato subito virale, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Il filmato, girato da un automobilista che si trovava in quel momento sul posto, mostra tre giovani intenti a darle violentemente e con furia a un coetaneo.

Rissa in strada a Sant’Anastasia: il video è virale

La rissa diviene così coinvolgente da finire in strada e bloccare di fatto la circolazione del traffico. “Salve consigliere, è successo in provincia di Napoli si picchiano per la strada bloccando il traffico.” Sono stati denunciati alle autorità”, si legge a corredo del post diventato un video subito condiviso su tutti i social

