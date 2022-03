0 Facebook Chiara Ferragni parla della malattia di Fedez: “L’amore della mia vita ha bisogno di tanto supporto” News 18 Marzo 2022 08:39 Di redazione 3'

Dopo l’annuncio di Fedez sulla sua malattia sono arrivate le parole di Chiara Ferragni. La top influencer e moglie del rapper ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al marito, condividendo questo momento di sofferenza con i suoi milioni di followers.

Fedez spiega di avere problemi di salute

Fedez e Chiara Ferragni da sempre condividono tanti aspetti della loro vita privata, probabilmente anche per evitare che le notizie su di loro trapelino dalle riviste di gossip in modo diverso. Così il rapper non ci ha pensato due volte e nella giornata di giovedì ha voluto spiegare che sta attraversando un momento difficile e di avere problemi di salute. Non è voluto scendere nel dettaglio, sottolineando che magari ne parlerà più in là.

Chiara Ferragni parla della malattia di Fedez

Poco dopo l’annuncio di Fedez sono arrivate le parole di Chiara Ferragni per il marito. L’influencer in un post ha scritto: “L’amore della mia vita ha bisogno di un po’ di aiuto extra in questi giorni. Ti amiamo adesso più che mai, amore mio, e tu starai bene presto. Sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, gli amici e le persone che ti amano tanto“. Anche lei non ha dato particolari. Il post ha ricevuto migliaia di like e commenti anche da molti personaggi dello spettacolo, che hanno espresso tutta la loro vicinanza alla famiglia in un momento così difficile.

Quali sono le condizioni di Fedez

Fedez nel suo messaggio aveva detto: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro. Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso – ha aggiunto il rapper – e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile. Quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni“.

