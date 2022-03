0 Facebook Al Bano, gravi danni al cantante dopo il furto nella notte: “Mi fa male il cuore”, depredata Cellino San Marco Spettacolo 23 Marzo 2022 08:37 Di redazione 1'

Brutta disavventura per Al Bano Carrisi. La scorsa notte i ladri sono entrati in azione nelle campagne colpendo la tenuta alla periferia di Cellino San Marco. I malviventi sono entrati in un appezzamento di terreno, dove c’è un vigneto, e hanno portato via più di 200 pali di ottone utilizzati per le piante di vita. Recentemente l’artista aveva dichiarato di essersi reso disponibile ad ospitare una famiglia di profughi provenienti dall’Ucraina.

Il danno fatto al cantante pugliese si aggira attorni ai 4 mila euro. Subito sul poso sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato l’indagine. A quanto pare furti simili sono stati effettuati nei giorni scorsi in campagne di Cellino.

Al Bano: la dichiarazione dopo il furto

Il cantante, raggiunto dal Corriere, si è detto profondamente deluso: “Una ferita che fa male al cuore”.“L’amore per la mia terra mi ha spinto in tutti questi anni a prendermi cura della tenuta, impegnandomi nella produzione del vino e nella promozione di tutte tre nostre eccellenze con passione, anche se faccio un altro lavoro”, ha aggiunto. “Ecco perché certo episodi fanno molto male”.