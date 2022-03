Cecilia Rodriguez, sul ritorno di Belen e Stefano: “Ignorante, ha conosciuto altri uomini. E’ stata molto male”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno confermato il ritorno di fiamma. L’argentina e l’ex marito sono stati fotografati insieme e spesso la showgirl si è ripresa a casa del napoletano, ma di conferme ufficiali non se ne sono viste.

A rompere il silenzio, e parlare della vicenda per la prima volta è Cecilia Rodriguez. A Nuovo Tv la sorella di Belen ha dichiarato:

“C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”.