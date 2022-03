0 Facebook Belen Rodriguez si concede un bel massaggio in casa: “Ti tiene anche Luna”. L’abitudine della show girl Spettacolo 23 Marzo 2022 16:43 Di Sveva Scalvenzi 2'

Belen Rodriguez condivide molti momenti della sua vita quotidiana sui social. La show girl argentina non perde occasione di condividere storie che spesso riprendono attimi vissuti tra le mura domestiche.

L’abitudine di Belen Rodriguez

Dai suoi social, infatti, si scopre molto su quelle che sono le abitudini della Rodriguez. La show girl dedica molto tempo alla cura del suo corpo, oltre a una costante attività fisica – spesso si riprende in palestra con il personal trainer o in uno studio di pilates – cura molto la sua immagine. Si fa molte maschere facciali, impacchi e trattamenti di ogni genere. E non rinuncia ai massaggi.

Spesso la show girl riprende la sua massaggiatrice privata nel suo salotto. Un momento di relax cui la bella argentina non vuole rinunciare. In una delle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha ripreso la persona che le fa il massaggio mentre tiene in braccio Luna Marì e riesce comunque a farle il trattamento. “E’ una super donna – si sente dire a Belen nella storia – non solo mi massaggia, ma tiene anche Luna”. La show girl, che sappiamo non ricorre all’aiuto di tate o baby sitter, probabilmente non ha trovato nessuno che le tenesse per un po’ la figlia, ma è riuscita comunque a farsi fare un massaggio.