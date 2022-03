0 Facebook Caro benzina, controlli della Finanza tra Napoli e provincia: trovati 30 distributori irregolari I controlli, coordinati dalla Procura sul 'Caro prezzi' sono stati avviati venerdì 18 marzo, tra Napoli e provincia Cronaca 23 Marzo 2022 16:59 Di Carmine Ubertone 2'

Continua a tenere banco la questione “rincaro benzina” e questa volta c’è proprio qualcosa che non fa tornare i conti. La Guardia di Finanza ha riscontrato 30 irregolarità su 93 automezzi e distributori ispezionati. I controlli, coordinati dalla Procura sul ‘Caro prezzi‘ sono stati avviati venerdì 18 marzo, tra Napoli e provincia. 51 automezzi per il trasporto di prodotti petroliferi e 42 distributori stradali sono entrati entrati nel mirino delle Fiamme Gialle.

I controlli della Guardia di Finanza

I controlli avviati venerdì scorso hanno riscontrato tantissimi illeciti: si tratta nella maggior parte di casi di irregolare pubblicizzazione dei prezzi praticati e omessa comunicazione di aggiornamenti prezzi al Ministero dello Sviluppo economico. Vanno da 516 a oltre 3 mila euro per singolo gestore le sanzioni amministrative applicate dalla Guardia di Finanza

Il blitz delle Fiamme Gialle tra Qualiano e Nola

Le Fiamme Gialle di Giugliano hanno sequestrato un terreno di 300 metri a Qualiano, comune di Napoli, dove erano custodite bombole gpl diverse da quelle per cui il complesso aziendale di riferimento era autorizzato. Tre responsabili, residenti tra Giugliano, Marano e Mugnano. Sono stati denunciati per illecito imbottigliamento di gpl, rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e appropriazione indebita. Controlli pure nel Nolano: una cisterna, priva di certificazione antincendio, contenente 1300 litri di gasolio di contrabbando è stata sequestrata a Marigliano.