Fedez, il racconto della malattia: "Ho l'ansia di sparire all'improvviso, la paura di morire, sono ipocondriaco" Spettacolo 19 Marzo 2022

In tempi non sospetti Fedez parlava della sua malattia e della sua paura. “Ho l’ansia di sparire all’improvviso, di non essere all’altezza. Timore d’impazzire per qualsiasi motivo e, da ipocondriaco, di qualsiasi malattia, con tanto di sintomi che vengono fuori davvero. Su tutte: paura di morire“. In una lunga intervista a Vanity Fair, il rapper racconta la sua più grande paura.

Un’intervista in cui il rapper raccontava la sua paranoia e la sua paura con cui combatte ogni giorno. Una premonizione considerando l’annuncio fatto solo due giorni fa in cui Federico dichiara di avere una malattia seria. “Invalidanti. Li ho curati da dentro, senza psicofarmaci, imparando piano a controllarmi. A un certo punto la parte oscura di te diventa preponderante, ed è consigliabile andare da un bravo psicologo/psichiatra. Ne ho cambiati diversi. Questo è uno nuovo, vediamo. Con i miei conflitti interiori, i dubbi rispetto a ciò che ero, che sono, che sarò”.

Ancora una volta, grazie al sostegno della moglie Chiara Ferragni e dei suoi due figlio, Leone e Vittoria, il rapper sta cercando di trovare la forza per lottare.

Che cos’è la demielinizzazione

Secondo l’esperto neurologo Alfredo Berardelli, Presidente Società Italiana di Neurologi, come riporta Gazzetta: “La demielinizzazione si tratta di un processo patologico che determina la perdita della guaina mielinica che circonda i fasci nervosi a livello del sistema nervoso centrale, e della guaina mielinica che circonda i nervi periferici a livello del sistema nervoso periferico”. “La più nota malattia demielinizzante che colpisce il sistema nervoso centrale è la sclerosi multipla (o sclerosi laterale amiotrofica o SLA), malattia infiammatoria ad andamento cronico, ma non è la sola” risponde Berardelli.