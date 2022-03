0 Facebook Rapina in un ristorante giapponese a Cardito: clienti corrono a nascondersi in bagno News 22 Marzo 2022 13:45 Di Carmine Ubertone 2'

Paura sabato sera al ristorante Moko Sushi, in Corso Italia, a Cardito, per una rapina. Il locale si trova a metà strada tra Afragola e Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Tre malviventi hanno fatto irruzione all’intero dell’attività, uno di loro aveva una pistola che ha puntato in faccia a uno dei dipendenti, minacciandolo per farsi consegnare l’intero incasso della giornata.

Rapina in un ristorante di Cardito, clienti nascosti in bagno

La rapina, come riportato da Nanotv.it, è avvenuta intorno alle 22. Tanto spavento tra i numerosi clienti che affollavano il ristorante. Alcuni di loro si sarebbero addirittura nascosti nei bagni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianza per chiarire la dinamica della rapina e individuarne gli autori.

Il precedente, rapinato ristorante ad Agnano

Quella di Cardito è l’ennesimo colpo in pochi giorni: venerdì, nel mirino dei malviventi, è finito un noto ristorante-friggittoria-girarrosto di Agnano, quartiere napoletano. Le immagini della rapina sono state pubblicate dai proprietari del ristorante sui social che hanno così denunciato l’accaduto. Tanti clienti hanno commentato il post esprimendo la loro vicinanza ai titolari.