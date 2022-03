0 Facebook Dramma a Caserta, Luca Ardizzone trovato morto in casa: aveva 46 anni Le circostanze della sua morte sono ancora tutte da chiarire. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Caserta per gli accertamenti del Cronaca 21 Marzo 2022 18:41 Di Carmine Ubertone 1'

E’ stato trovato morto tra le mura della sua abitazione Luca Ardizzone, 46enne residente al Parco Ises in Via Ruggiero, a Caserta. Le circostanze della sua morte sono ancora tutte da chiarire. Sul posto sono giunti i carabinieri locale compagnia per gli accertamenti del caso.

Dolore a Caserta per la morte di Luca Ardizzone

L’uomo sarebbe stato stroncato da un malore. Dopo la segnalazione dei parenti, i sanitari del 118 sono giunti sul posto, ma per il 46enne non c’era più nulla da fare. Come spiega Edizione Caserta, Ardizzone pare che assumesse dei farmaci, ma al momento è impossibile stabilire una connessione tra la cura farmacologica e la morte dell’uomo.

I guai con la giustizia

Enorme sgomento per la scomparsa improvvisa del 46enne. Ardizzone avrebbe avuto un passato segnato dalla tossicodipendenza e da alcuni guai con la giustizia. Nel 2017 venne dichiarato in arresto con l’accusa di tentata estorsione in stato di ubriachezza.