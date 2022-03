Nonna Margherita è stata male: “E’ stato mio figlio”, Mariagrazia: “Una grande forma di violenza psicologica”

Torna a postare video della Nonna Margherita e pubblica immagini molto crude che risalgano ad agosto 2020. Mariagrazia Imperatrice, dopo i ripetuti infortuni, condivide le condizioni di salute della nonna per poter ancora una volta mostrare quello che sarebbe il trattamento degli altri parenti nei confronti della nonna.

“Mi rendo conto sia un immagine molto cruda! Il motivo per la quale ho deciso di condividere è con lo scopo sensibilizzare la coscienza di tanti FIGLI, NIPOTI E PARENTI, che spesso sopratutto in giorni di festa come questi decidono di dimenticare di chi ci ha cresciuto e si e preso cura di noi sin da subito! Purtroppo la vita ad un certo punto rende il tuo corpo fragile nonostante la grande forza d’animo, nonostante la grande voglia di vivere. ( staccare il telefono quando un anziano ti chiama è una grande forma di violenza psicologica, prenderci cura di loro e un nostro dovere SOPRATUTTO QUANDO SI È FIGLI perché tutti un giorno diventeremo nonni)”.