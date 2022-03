0 Facebook Pino Grazioli ascolta cugini Mariagrazia Imperatrice: “Non è vero quello che dice, il nonno è morto così” News 7 Marzo 2022 15:58 Di redazione 3'

Continua la polemica tra Pino Grazioli e Mariagrazia Imperatrice, dopo le accuse della ragazza che ha detto che il nonno sarebbe deceduto a casa sua, il giornalista ha fatto una diretta ascoltando i cugini della giovane influencer.

Cugini di Mariagrazia Imperatrice smentiscono sua versione

“Sono stato accusato dalla stessa Mariagrazia Imperatrice che dichiara che Pino Grazioli ha fatto morire il nonno”. Nel corso della diretta Grazioli ha ascoltato il cugino di Mariagrazia che avrebbe negato le accuse della giovane influencer: “Mio nonno è morto di Covid-19, non capisco il motivo di queste bugie per quale motivo. Noi siamo lontani dai social, siamo assieme tutta la famiglia addolorati dalla morte di nostro nonno (…)”.

A detta del ragazzo il 1 marzo il nonno sarebbe risultato positivo al Covid ed è deceduto al Cotugno di Napoli dove era ricoverato: “Mio nonno non era vaccinato”. Il giovane ha poi accusato Mariagrazia: “Le cattiverie sono altre, io ti parlo di tutti i nipoti e di mio padre. Noi non abbiamo bisogno di fare dirette, di farci guardare, siamo vecchia scuola. Non abbiamo bisogno di queste stupidaggini. Riguardo la signora Mariagrazia che dopo la morte del nonno ha fatto una diretta, non mi viene di giudicarla, ognuno può prenderla in un modo. Sapendo che ci sono state tante cose, tante pubblicità, viene normale domandarsi da nipote ‘Ma anche dopo la morte del nonno serve fare questo?’. Questo se lo domanderebbe chiunque estraneo a questo social (…)”.

Il ragazzo ha poi parlato di dissapori in famiglia: “Io mio nonno non l’ho visto per due anni perché purtroppo ci sono state delle liti in famiglia, dove anche io sono stato denunciato. Siamo andati sopra dal nonno quattro giorni prima che morisse e siamo riusciti a salutarlo”. Grazioli poi sottolinea che Mariagrazia in una precedente diretta aveva detto che per i suoi problemi di cuore non sarebbe potuta rientrare a Napoli, ma il cugino ha confermato che si trova qui: “Mariagrazia è a Napoli e qui nel parco con la nonna”. Nella giornata di domenica, infatti, ha fatto anche una diretta con nonna Margherita, invitando chi la segue a partecipare ai funerali del nonno.

Grazioli a conclusione della diretta ha chiarito il motivo per cui ha voluto fare questo video in un momento di lutto per la giovane e la sua famiglia: “La signora Mariagrazia ha infangato il mio nome dichiarando che per colpa mia il nonno è morto, ma il nonno è morto per Covid-19”. Ha ascoltato un’altra cugina che ha lanciato altre accuse alla giovane influencer. Insomma la querelle non accenna a placarsi, ora bisognerà capire cosa risponderà Mariagrazia alle accuse dei cugini.

La diretta