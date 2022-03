0 Facebook Morte Anna Borsa, parla il fidanzato: “Sono vivo per miracolo ma mi sento morto senza lei” Cronaca 20 Marzo 2022 14:08 Di redazione 1'

E’ tornato a casa Alessandro Caccavale, il fidanzato di Anna Borsa, 38 anni. Il ragazzo, rimasto ferito nell’agguato lo scorso 1 marzo quando la fidanzata è stata uccisa dall’ex, era rimasto ferito gravemente, ma dopo 18 giorni è tornato a casa Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno.

Alessandro, al quotidiano La Città di Salerno, ha raccontato:

“È un miracolo che sia ancora qui a parlare e rivivere nella mia mente quei terribili momenti”. “Sono vivo, ma è come se non lo fossi, la manca di Anna ha creato un vuoto incolmabile”.

La vicenda tragica risale allo scorso primo marzo quando Anna, che lavorava in via Tevere a Pontecagnano Faiano, fu raggiunta dall’ex fidanzato, Alfredo Erra e colpita mortalmente. In quell’occasione fu colpito anche Alessandro.