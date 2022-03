0 Facebook Mariagrazia Imperatrice risponde ai parenti: “Ho le prove, caro zio ti davo i soldi e tu lo sai” News 15 Marzo 2022 16:08 Di redazione 2'

Non accenna a finire la querelle familiare tra Mariagrazia Imperatrice, nonna Margherita e l’altro figlio della donna con i nipoti. Sebbene la giovane influencer dalla sua pagina aveva detto che non avrebbe più parlato di certe questioni, ma avrebbe ripreso a condividere i suoi video ‘goliardici’, dal profilo di nonna Margherita è intervenuta un’altra volta in video a spiegare cosa sarebbe realmente successo nella sua famiglia.

Mariagrazia Imperatrice mostra documenti e ‘prove’ in diretta

Ha voluto rispondere a una serie di accuse che lo zio e i cugini le avrebbero fatto. Prima tra tutte il fatto che lei avrebbe delle denunce a suo carico, ha così voluto mostrare il certificato dei carichi pendenti per far vedere che non ha alcuna denuncia o indagine passata a suo carico. Poi ha parlato di alcuni debiti che suo zio avrebbe fatto, chiedendo prestiti a nome di nonna Margherita senza mai pagare le rate. “Questo è un problema, perché prima – spiega Mariagrazia – la nonna non aveva nulla di intestato, ma ora che percepirà come vedova la pensione del nonno, si dovranno pagare tutti questi soldi”.

La giovane influencer, ribadendo che lavora da quando ha 16 anni, ha detto che avrebbe prestato in passato molti soldi allo zio. Poi ha risposto a chi l’accusa di aver preso un aereo, nonostante per il problema cardiaco che ha detto di avere, non avrebbe potuto. “Avrei fatto – aggiunge Mariagrazia – qualsiasi cosa per dare l’ultimo saluto a mio nonno e stare vicino a mia nonna”. Infine ha mostrato le carte che dimostrerebbero che sia stata lei a farsi carico delle spese dei funerali del nonno, che dunque avrebbe avuto una degna sepoltura e non quella comunale, come i parenti avrebbero detto.

Il video di Mariagrazia Imperatrice