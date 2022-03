0 Facebook La Russia minaccia l’Italia: “Conseguenze irreversibili”, pronto il missile ipersonico Kinzhal Cronaca 19 Marzo 2022 11:28 Di redazione 1'

Non si ferma l’avanzata della Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky posta nella notte un videomessaggio su Facebook e, rivolgendosi a Vladimir Putin, cerca colloqui di pace, senza indugio. Mosca però non sembra sia interessata a una pace imminente e prepara armi e minacce anche contro gli altri paesi, compre l’Italia.

Putin minaccia Italia

Intanto però Vladimir Putin non si ferma e mette in guardia l’Italia chiedendo di non mettere in atto sanzione. Pena sono “Conseguenze irreversibili”. È quanto affermato all’agenzia Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo.

Intanto la minaccia all’Italia è preceduta da un’altra paura, quella dell’esistenza di un’arma segreta di Putin: il missile Kinzhal. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che nell’”Operazione speciale” in Ucraina è stato usato un missile balistico ipersonico Kinzhal. Il missile ipersonico russo Kinzhal, così come il 3M22 Zircon fly, non può essere rilevato dai radar a causa della velocità.