0 Facebook Mistero in Russia, il discorso di Putin viene improvvisamente tagliato dalla tv russa News 18 Marzo 2022 16:49 Di Carmine Ubertone 2'

Mistero in Russia, dove durante il discorso che Vladimir Putin stava tenendo alla Nazione direttamente dal palco dello stadio Luzniki di Mosca, la tv di Stato ha all’improvviso interrotto il discorso del leder del Cremlino.

Cosa è successo a Putin?

Davanti a circa 80mila spettatori, in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea, il presidente russo è praticamente scomparso dallo schermo. Subito le immagini televisive hanno immortalato una band che suonava alcune canzoni patriottiche. Mentre Putin elogiava le gesta dei soldati russi impegnati nella guerra in Ucraina, il canale televisivo pubblico russo Rossiya-24, ha iniziato a far vedere altri momenti dello stesso evento con discorsi ufficiali e canti popolari. Un quarto d’ora dopo l’emittente tv ha ripreso a trasmettere, in differita, il discorso integrale dello zar. Come ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, all’agenzia Ria Novosti, le immagini sarebbero state sospese per via di un ‘guasto tecnico al server‘.

La parte del discorso ‘tagliato’

Putin, nella parte del discorso ‘tagliato’ elogiava l’ammiraglio dell’era zarista Fyodor Ushakov, ora Santo patrono della flotta di bombardieri nucleari strategici russi. L’ufficiale, secondo la leggenda, non avrebbe mai perso neppure una battaglia nella sua lunga carriera. Ushakov è stato glorificato nel 2001 dalla Chiesa Ortodossa.