0 Facebook Fedez rompe il silenzio dopo l’annuncio della malattia: il messaggio per il figlio Leone Spettacolo 19 Marzo 2022 13:55 Di Fabiana Coppola 2'

Il 19 marzo, giorno della festa del papà, è anche il compleanno di Leone, Ferragni primogenito della coppia, che oggi festeggia i suoi quattro anni. Solo due giorni fa il papà Fedez ha fatto un annuncio con cui ha raccontato di essere malato: “In questo momento sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli” aveva aggiunto.

Poco fa è arrivata la dedica di Fedez a Leone, a corredo di alcune foto insieme in questi 5 anni: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino” ha scritto il cantante. Inutile dire che il post ah raggiunto subito tantissimi like.

Il messaggio di Chiara Ferragni per Fedez e Leone

Anche la moglie Chiara Ferragni è tornata sui social dopo due giorni di pausa, facendo gli auguri al figlio Leone e al marito per la festa del papà. “Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni” ha scritto mostrando foto che ritraggono il figlio e il marito. “Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori”. Poi la dedica al marito: “Un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.