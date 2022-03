0 Facebook Michelle Hunziker e Giovanni: “Erano insieme già qualche giorno dopo l’addio a Tommaso” Spettacolo 19 Marzo 2022 15:41 Di redazione 2'

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno insieme, le foto del bacio parlano chiaro. Nessuno dei due ha smentito la notizia ma pare proprio che la conduttrice svizzera e l’ex gieffino siano una coppia. A parlare della coppia è un ristoratore sardo che conosce molto bene Giovanni.

Secondo l’uomo, come riporta il settimanale Oggi, Michelle si fa vedere ad Alghero già dai primissimi giorni dopo l’annuncio della separazione con il marito Tommaso Trussardi. Qualche giorno dopo infatti la bella svizzera aveva festeggiato il compleanno proprio in Sardegna.

“Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta. A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento. Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto”.

L’uomo ha anche raccontato di aver scattato una foto con Michelle e che la stessa Hunziker gli avrebbe chiesto di pubblicarla sui social una settimana dopo perché non voleva si sapesse dei propri spostamenti. Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato famoso nel 2015 per la partecipazione al Grande Fratello e per la relazione con l’infermiera Mary Falconieri subito dopo il programma. Diversi i flirt con modelle e influencer.