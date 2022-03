0 Facebook Fedez parla della sua malattia, le ipotesi dal tumore alla sclerosi, il rapper: “Sono a rischio” News 18 Marzo 2022 15:19 Di redazione 3'

Fedez ha dichiarato di avere problemi di salute su Instagram. Qualche giorno il rapper ha scoperto di avere una malattia ma per il momento non ha voluto approfondire. Non è la prima volta in realtà che il rapper parla di un male che lo affligge anche se al momento non abbiamo elementi per poter collegare con certezza le due cose.

Qualche anno fa, nel dicembre 2019, Fedez durante la trasmissione tv di Peter Gomez La confessione su Nove, aveva svelato: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. Non sappiamo se sia ancora questo il problema. Il modo in cui è stato comunicato ha fatto pensare a una nuova scoperta. In molti hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di un tumore.

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”. Lo farà, ma ora viole solo stringersi alla famiglia e infatti sono subite arrivate le parole della moglie, Chiara Ferragni.

“Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo a una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile”. Infine ha aggiunto: “In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto per affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. E ringrazio mia moglie per essermi stata vicina in questi giorni. Vi mando un abbraccio grande. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile”.

Che cos’è la demielinizzazione

Secondo l’esperto neurologo Alfredo Berardelli, Presidente Società Italiana di Neurologi, come riporta Gazzetta: “La demielinizzazione si tratta di un processo patologico che determina la perdita della guaina mielinica che circonda i fasci nervosi a livello del sistema nervoso centrale, e della guaina mielinica che circonda i nervi periferici a livello del sistema nervoso periferico”. “La più nota malattia demielinizzante che colpisce il sistema nervoso centrale è la sclerosi multipla (o sclerosi laterale amiotrofica o SLA), malattia infiammatoria ad andamento cronico, ma non è la sola” risponde Berardelli.