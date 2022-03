0 Facebook Lutto nel Napoletano, giovanissima mamma lascia due bambini: “La tua mancanza darà tutti i giorni” Cronaca 19 Marzo 2022 09:32 Di redazione 1'

Un altro terribile lutto ha scosso Pozzuoli. Lucia Chiesi, una giovanissima mamma di 48 anni, è morta lo scorso 18 marzo. Oggi, 19 marzo, si terranno i funerali nella Cattedrale di San Paolo Apostolo di Monterusciello.

La donna lascia il marito e due figli. Non si conoscono con esattezza le cause del decesso, ma la notizia della dipartita ha scosso tutti e fatto subito il giro dei social.

Su Facebook sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la fine prematura della donna.”Che bello avert conosciuta, sentiremo tutti la tua mancanza”, è uno dei ricordi per Lucia. “Cognatina mia ti ricorderò per sempre”.Insomma una morte che ha straziato davvero una famiglia, ma anche parenti e amici.