Scappa dall'Ucraina con i figli in bus, malore appena arriva in Italia: madre 46enne muore davanti ai suoi bimbi News 18 Marzo 2022 17:51

Era venuta in Italia per scappare dalla guerra in Ucraina ma purtroppo al suo arrivo ha incontrato un tragico destino. Una donna di 46 anni è stata colta da un malore non appena è scesa dall’autobus che aveva preso assieme ai figli di 10 e 11 anni per arrivare a Roma. E’ accaduto questo venerdì mattina in piazzale XII Ottobre.

La 46enne, dopo aver terminato i controlli di rito cui devono essere sottoposti tutti i cittadini in arrivo dall’Ucraina, ha iniziato a sentirsi poco bene. Avvertiva forti dolori al torace, si è accasciata al suolo lamentando di star male. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto la donna aveva ormai perso i sensi. Inutili i tentativi di rianimarla, purtroppo per lei non c’era più nulla da fare.

I bambini che erano con lei hanno assistito alla morte della madre. Strazianti le urla e i pianti dei due figli, che sono stati portato in stato di choc in una struttura religiosa in attesa di rintracciare il padre che pare essere rimasto in Ucraina. Sulla terribile vicenda è intervenuto l’assessorato alla Sanità del Lazio, che ha espresso tutto il proprio cordoglio per la vicenda.