Putin e la fobia di essere ucciso con il veleno: lo zar ha assaggiatori personali
18 Marzo 2022

Vladimir Putin vivrebbe nel terrore di essere ucciso. Una minaccia che il leader russo sentirebbe molto forte, temendo che qualcuno possa avvelenarlo. Il veleno è sempre stato uno dei metodi più utilizzati per ‘sbarazzarsi di qualcuno’ fin dai tempi dell’Unione Sovietica.

La paura di Putin di essere avvelenato

Secondo il Daily Beast il leader russo avrebbe degli assaggiatori personali, cosa per lui che però non sarebbe una novità perché avrebbe già utilizzato questa ‘garanzia’ in passato. Ci sarebbero, dunque, delle persone che assaggerebbero prima di lui ciò che deve mangiare. Altre indiscrezioni parlano anche di una rivoluzione totale all’interno del suo staff, pare che Putin abbia sostituito tutto il suo personale, composto da mille persone.

Putin sembra che tema che all’interno della sua cerchia più ristretta possa esserci qualcuno intenzionato a ‘farlo fuori’. A riprova di questo timore ci sarebbe il presunto siluramento dei vertici della Guardia nazionale russa. Il generale Gavrilov sarebbe stato arrestato dai servizi di sicurezza della Federazione russa, per altri invece rimosso dall’incarico. Tutte notizie che però non trovano alcuna conferma ufficiale.