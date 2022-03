0 Facebook La moglie lo uccide e lo seppellisce insieme all’amante: lo tradiva con il suo migliore amico Cronaca 18 Marzo 2022 17:06 Di redazione 2'

Una morte davvero tragica e assurda quella di Carlo Domenico La Duca. L’uomo, agricoltore di Termini Imerese, in provincia di Palermo, era scomparso e si pensava a un allontanamento volontario, ma quello che è emerso è molto tragico. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine locali, sarebbe stato ucciso da sua moglie Luana Cammalleri e dal suo migliore amico Pietro Ferrara.

Omicidio del marito: moglie e amante complici

I due sono stati arrestati dai Carabinieri su ordine del Gip di Palermo con l’accusa di omicidio e soppressione del cadavere. I due pare avessero una relazione sentimentale clandestina e avrebbero così pianificato l’omicidio della vittima. Secondo le accuse, avrebbero attirato l’uomo a Palermo nel terreno di proprietà dell’arrestato per competere l’omicidio. A quel punto avrebbero portato l’auto lontana dal luogo del delitto per depistare le indagini.

La donna, nei giorni dopo la scomparsa del marito era stata intervistata dalla redazione di “Chi l’ha visto?”. Parlando del compagno, a luglio 2020, la donna lo aveva dipinto come un uomo “dedito al lavoro e alla casa. Ci sono stati periodi anche brutti. È bello quando si prepara un matrimonio, ci sono i figli, mentre era brutto quando c’erano le liti”. Secondo l’accusa era in quel momento già in atto l’omicidio.