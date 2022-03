0 Facebook Nuova notte di bombardamenti in Ucraina, l’allarme del Pentagono: “Minaccia nucleare” Eventi 18 Marzo 2022 09:08 Di redazione 2'

Mentre si conclude un’altra notte di bombardamenit in Ucraina, dal Pentagono arriva un’informazione che preoccupa. Ci sarebbe il rischio che il presidente Vladimir Putin minacci il ricorso alle armi nucleari contro l’Occidente se la dura resistenza ucraina all’invasione russa continuera’. E’ questa la valutazione contenuta in un nuovo dossier della Defense Intelligence Agency del Pentagono, citata da Bloomberg.

Guerra in Ucraina, la minaccia nucleare secondo il Pentagono

“L’occupazione prolungata di parti del territorio ucraino minaccia di prosciugare le attrezzature convenzionali e di ridurre l’arsenale di armi russo, mentre le conseguenti sanzioni economiche probabilmente getteranno la Russia in una prolungata depressione economica e isolamento diplomatico”, questo quanto affermato dal tenente generale Scott Berrier, direttore della Defense Intelligence Agency. “I continui contrattacchi ucraini – si legge in un rapporto – stanno costringendo la Russia a dirottare un gran numero di truppe per difendere le proprie linee di rifornimento sia di cibo che di carburante. Questo sta limitando gravemente il suo potenziale offensivo“.

Aggiornamenti guerra in Ucraina venerdì 18 marzo

Intanto prosegue l’offensiva di Mosca in Ucraina. Nelle prime ore di questo venerdì mattina si sono udite tre forti esplosioni nella zona dell’aeroporto civile di Leopoli subito dopo che avevano suonato le sirene d’allarme. Una enorme colonna di fumo si e’ alzata dalla zona del raid, come mostrano le diverse foto e i video circolati sui social. L’obiettivo dell’attacco sferrato all’alba nella zona dell’aeroporto internazionale di Leopoli potrebbe essere una fabbrica di velivoli situata in prossimita’ dello scalo internazionale della citta’.

Esplosioni anche a Kharkiv, dove un incendio di vaste proporzioni e’ divampato in un mercato. Uno dei soccorritori accorsi sul posto e’ morto per le ferite riportate, mentre un altro e’ rimasto ferito. In giornata è attesa la telefonata tra il presidente americano Joe Biden e il collega cinese Xi Jinping, (la prima da quando ha avuto inizio l’invasione russa). Sul fronte dei soccorsi, 8 dei 9 corridoi umanitari concordati ieri in Ucraina hanno funzionato permettendo l’evacuazione di civili, anche dalla citta’ di Mariupol, da cui sono partite oltre 2.000 persone, questo è quanto ha riferito la ministra ucraina responsabile per le operazioni, Iryna Vershchuk.