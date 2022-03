0 Facebook Festa di laurea finisce in tragedia: uomo morto soffocato dalla mozzarella nel Napoletano Cronaca 18 Marzo 2022 09:58 Di redazione 1'

La festa di laurea è finita in tragedia a Casoria, in provincia di Napoli, dove un uomo è morto soffocato dalla mozzarella. L’evento si stava celebrando in via Ventotene in un ristorante e proprio qui uno degli invitati, dopo aver assaggiato un pezzo del prodotto caseario campano, ha perso la vita.

Secondo quanto riporta Nanotv.it, un uomo di 58 anni è la vittima di questa tragedia avvenuta proprio durante un giorno di festa. I sanitari del 118 sono accorsi sul posto per avviare le manovre di disostruzione e di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I paramedici hanno constatato il decesso della vittima.

Sono intervenuti sul luogo anche i Carabinieri della compagnia di Casoria per i rilievi del caso. Poche settimane fa aveva perso la vita un uomo in un caseificio nel Salernitano proprio assaggiando un pezzetto del latticino. Si tratta di un alimento molto pericoloso se non masticato bene e bisogna fare molta attenzione.