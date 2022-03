0 Facebook Prende per i capelli la moglie dopo una lite e le cava un occhio davanti ai figli minori Cronaca 17 Marzo 2022 14:44 Di redazione 1'

Un’aggressione brutale quella dell’uomo alla moglie. In seguito a una lite, la bestia ha prima preso la compagna per i capelli davanti ai figli minori e poi le ha cavato un occhio. Una violenza inaudita che è stata fermata proprio dai due ragazzini i quali, sentendo le urla della mamma, hanno chiamato subito il 118.

Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che hanno rintracciato l’uomo e poi l’hanno arrestato. La donna invece ha riportato lesioni all’occhio sinistro che ne hanno compromesso l’uso. Il ricovero ha evidenziato la brutale aggressione al viso ma purtroppo nulla è stato potuto fare dei medici per l’occhio. La lite, avvenuta in un’abitazione di Carovigno, in provincia di Brindisi, è durata qualche minuto prima che i due figli minorenni intervenissero e chiamassero le forze dell’ordine.

Hanno salvato loro la mamma, adesso ricoverata ancora in quanto i tempi previsti per la dimissione sono molto lunghi. L’uomo, ora in carcere a Brindisi, sarà nuovamente interrogato mentre si attende che le condizioni della donna migliori per poter sentire la sua versione.