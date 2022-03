0 Facebook Paura in Galleria Umberto, tecnico cade dal primo piano di un negozio: portato in ospedale Cronaca 15 Marzo 2022 14:22 Di redazione 1'

Momenti di paura si sono vissuti nella tarda mattinata di questo martedì a Napoli, nella centralissima Galleria Umberto I. Un commesso è caduto dal primo piano del negozio in cui lavora, l’outlet Barbaro.

Sul posto è giunta immediatamente l’ambulanza, gli operatori del 118 hanno provveduto a stabilizzare il malcapitato e l’hanno trasportato al pronto soccorso. E’ attualmente ricoverato al Cardarelli, le sue condizioni non sarebbero gravi, non è in pericolo di vita.

Intervenuti sul posto anche carabinieri e polizia che hanno raccolto alcune testimonianze per comprendere cosa fosse accaduto. Dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Una folla di curiosi si è avvicinata al negozio per vedere cosa stesse accadendo, a quell’ora Galleria Umberto I è molto frequentata anche dai tanti turisti che affollano Napoli in questi giorni.