Nonno investe e uccide il nipotino di 2 anni in retromarcia: "Non dimenticheremo l'allegria del piccolo Libero"

Fa retromarcia con l’auto, nonno investe e uccide il nipotino di 2 anni. Il dramma è accaduto nella serata di domenica sull’isola di Favignana, in Sicilia. Un uomo di 75 anni, effettuando una retromarcia con la propria vettura, non si è accorto che dietro la macchina c’era il nipotino e l’ha investito.

Nonno investe nipotino in retromarcia e lo uccide

Il piccolo, purtroppo, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le ferite riportare in seguito all’impatto erano apparse sin da subito molto gravi.Il nonno si trovava con la sua macchina nel cortile della casa del figlio e si è trattato di un episodio accidentale.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Favignana, il sindaco dell’isola, Francesco Forgione ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio: “Un tragico incidente ha colpito ieri la nostra comunità con la scomparsa del piccolo Libero l’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l’allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero“.