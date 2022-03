0 Facebook Vincenzo Salemme è positivo al Covid, l’annuncio con un video pubblicato sui social L'attore Vincenzo Salemme è risultato positivo al Covid. E' stato lui stesso ad annunciarlo attraverso un video comparso sui suoi canali social Spettacolo 16 Marzo 2022 16:54 Di Carmine Ubertone 2'

L’attore Vincenzo Salemme è risultato positivo al Covid. E’ stato lui stesso ad annunciarlo attraverso un video comparso sui suoi canali social. Il regista, sarebbe dovuto andare in scena in questi giorni al Teatro ‘Diana’, ma dopo il tampone dall’esito positivo, è stato costretto a rinviare gli spettacoli a Napoli posticipandoli tra fine aprile e inizio maggio.

Vincenzo Salemme positivo al Covid

Il noto attore napoletano, attraverso un video comparso su Instagram, ha annunciato la sua positività al Covid 19: “Cari amici e amiche di Napoli, da stasera non vado in scena perchè stamattina ho fatto il tampone risultato poi positivo. Purtroppo me lo sono beccato pure io. Le nuove date verranno recuperate dal 29 aprile al 2 di maggio. La cosa importante è che sto bene: non vi preoccupate”.

I messaggi dei colleghi

Dopo l’annuncio fatto sui social sono stati tantissimi i messaggi di una veloce guarigione inviati dai fan a Vincenzo Salemme. Tra questi, spicca quello del collega e amico di una vita Maurizio Casagrande: “Guagliò, non mi fare preoccupare“. Anche Fabio Balsamo, uno dei componenti del gruppo comico dei ‘The Jackal‘, ha espresso la sua vicinanza all’attore e regista partenopeo: ”Vincenzo caro, buona guarigione“.

L’annuncio sui social